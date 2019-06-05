Картина Петрова-Водкина продана за 12 млн долларов

Ею стал "Натюрморт с сиренью" Кузьмы Петрова-Водкина 1928 года.

Эксперты оценивали это полотно примерно в 1,2 млн фунтов (1,5 млн долларов), однако конечная цена, предложенная покупателем, составила почти 9,3 млн фунтов (без малого 12 млн долларов). Таким образом, это самая дорогая картина русского художника, проданная на аукционах дома Christie`s.

Работа поступила в русский отдел Christie's от потомков искусствоведа Джованни Шейвиллера, "большого друга Советского Союза", который помогал с ремонтом советского павильона и устройством выставки на Венецианской биеннале в 1932 году. Она была подарена итальянскому коллекционеру еще до Второй мировой войны, пишет euromag.ru.

Специалистами Christie's в уголке картины обнаружена вторая дата, причем перевернутая — это навело на мысль, что для натюрморта художник взял уже однажды использованный холст.

При съемке в инфракрасном свете стало обнаружилось, что под натюрмортом - незаконченная "Мадонна с младенцем" - рисунок к ней хранится в одной частной коллекции.