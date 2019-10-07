Картину Бэнкси продали за 12 млн долларов

Картина стала самой дорогой работой автора, сообщается на сайте аукционного дома Sotheby's.

Полотно Devolved Parliament ("Автономный парламент") изображает заседание палаты общин британского парламента, на которое вместо депутатов собрались шимпанзе. Сообщается, что итоговая цена в пять раз превысила оценочную стоимость, которая составляла от 1,5 до 2 миллионов фунтов (1,9 - 2,5 миллиона долларов), пишет euromag.ru.

Работа была написана в 2009 году и впервые экспонировалась на революционной выставке Banksy vs. Bristol Museum, которая проходила в Бристольском музее и художественной галерее в 2009 году и привлекла более 300 тысяч посетителей.

Бэнкси (Banksy) - художник-загадка, провокатор и шутник, он изменил массовое представление об уличном искусстве. Его ироничные и остроумные работы, направленные против политики, войны, капитализма и морализаторства, становятся предметом охоты журналистов, фотографов, вандалов, художественных критиков и коллекционеров. Работы Бэнкси не раз уходили с молотка за шестизначные суммы.