Картину Моне купили за 27 миллионов фунтов

Об этом сообщается на сайте аукционного дома Sotheby's.

Картину приобрел анонимный покупатель. Председатель совета директоров Sotheby's в Европе Хелена Ньюман назвала полотно «настоящим шедевром» и «величайшей картиной Моне».

Клод Моне написал «Дворец дожей» во время визита в Венецию в 1908 году в трех разных вариантах. Два других полотна хранятся в коллекции Бруклинского музея в Нью-Йорке и нью-йоркском музее Метрополитен.

Моне считается одним из основателей импрессионизма. Написал такие картины, как «Руанский собор в солнце», «Бульвар Капуцинок», «Впечатление. Восходящее солнце», «Вокзал Сен-Лазар».