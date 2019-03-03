Картину Моне купили за 27 миллионов фунтов

Воскресенье, 03 Март 2019 Мир Мир

Картину Моне купили за 27 миллионов фунтов

Полотно художника Клода Моне «Дворец дожей» продали на аукционе за 27,5 миллионов фунтов.

Об этом сообщается на сайте аукционного дома Sotheby's.

Картину приобрел анонимный покупатель. Председатель совета директоров Sotheby's в Европе Хелена Ньюман назвала полотно «настоящим шедевром» и «величайшей картиной Моне».

Клод Моне написал «Дворец дожей» во время визита в Венецию в 1908 году в трех разных вариантах. Два других полотна хранятся в коллекции Бруклинского музея в Нью-Йорке и нью-йоркском музее Метрополитен.

Моне считается одним из основателей импрессионизма. Написал такие картины, как «Руанский собор в солнце», «Бульвар Капуцинок», «Впечатление. Восходящее солнце», «Вокзал Сен-Лазар».

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