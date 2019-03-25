Картину Пикассо разыграют в социальных сетях

Фонд Бейелера в сотрудничестве с телекоммуникационной компанией Swisscom объявили о запуске проекта #myprivatepicasso («Мой личный Пикассо»). Пишет АРТГИД.

Проект приурочен к проходящей в фонде выставке «Молодой Пикассо: голубой и розовый периоды» и должен определить имя счастливчика, который сможет на один день получить в свой дом подлинную картину Пикассо «Бюст женщины в шляпе (Дора)» (1939).

Претенденты должны убедительно объяснить, почему именно они заслуживают того, чтобы кубистский портрет Доры Маар работы Пикассо на один день оказался в их распоряжении. Заявки должны быть поданы до 2 апреля 2019 года через социальные сети с хэштегом #myprivatepicasso. Победитель будет определен с учетом мнения общественности, его имя станет известно 19 апреля, пишет euromag.ru.

Директор Фонда Бейелера Сэм Келлер рассказал, что цель проекта — повысить интерес к искусству у тех, «кто не так уж часто посещает музеи» («если люди не идут к Пикассо, тогда Пикассо должен прийти к людям»).

Безопасность картины стоимостью несколько миллионов долларов будет обеспечивать «умная рама», передающая поток данных, включая температуру окружающей среды, влажность воздуха и позицию GPS. Любое несанкционированное движение включит сигнал тревоги.

Музей Фонда Бейелер находится в Рихене, недалеко от Базеля.