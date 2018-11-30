Картину Ренуара украли в Вене
В Вене перед аукционом похитили пейзаж французского импрессиониста Пьера Огюста Ренуара «Залив, море, зеленые скалы».
Кража произошла 26 ноября, но об этом стало известно только после сообщения полиции.
На записи камер наблюдения попали трое человек. Один из них снял картину со стены, вышел из здания и исчез в толпе. Полиция начала расследование, сообщает euromag.ru.
Пейзаж «Залив, море, зеленые скалы» («Golfe, Mer, Falaises Vertes») датируется 1895 годом. Эксперты оценивают картину в 120–180 тысяч долларов. Картину удалили из списка лотов.