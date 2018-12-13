Катастрофа на железной дороге в Анкаре

Скоростной поезд на железнодорожной станции Марсандиз в Анкаре столкнулся с другим поездом, в результате аварии семь человек погибли, более 40 пострадали, некоторые находятся в тяжелом состоянии. После столкновения два вагона сошли с рельсов, сообщается в Twitter турецкого агентства Anadolu.

CNN со ссылкой на губернатора города Васипа Сахина ранее сообщало о четырех погибших и 43 раненых. Однако позднее число жертв выросло до семи, сообщил телеканал NTV.

Авария произошла в 6:30 по местному времени (совпадает с московским) 13 декабря. Часть эстакады на станции рухнула на два вагона состава. В момент крушения поезд следовал из Анкары в Конью. На месте аварии работают спасатели и сотрудники экстренных служб, пишет newsru.com.

Сахин выразил надежду, что число погибших не увеличится. О точных данных по пострадавшим можно будет говорить после завершения работ спасателей. На момент крушения в поезде находилось 206 пассажиров.

Посольство России в Турции выясняет, есть ли среди пострадавших в крушении граждане РФ, отмечает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-атташе российской дипмиссии в Анкаре Ирину Касимову.

Станция Марсандиз находится примерно в 8 км от главного железнодорожного вокзала Анкары, отмечает Reuters. Со ссылкой на губернатора Анкары агентство сообщает, что причиной крушения стало столкновение состава с локомотивом, проводившем осмотр путей. Пока не ясно, с какой скоростью ехали поезда, когда произошла авария, но столкнулись они у станции, где поезд Анкара - Конья не останавливается. По данным мэрии Анкары, скоростной поезд столкнулся с пригородным поездом, отмечает РБК.

Посольство США в Анкаре выразило глубокие соболезнования жертвам катастрофы. "Мы разделяем большую скорбь и желаем скорейшего выздоровления многим пострадавшим", - говорится в официальном аккаунте посольства в Twitter.