Каждый британец заплатит по 1090 фунтов

Вторник, 27 Ноябрь 2018 Мир Мир

Каждый британец заплатит по 1090 фунтов

К чему приведет Выход Великобритании из Евросоюза.

Выход Великобритании из Евросоюза, если он будет осуществлен по нынешнему соглашению, приведет к падению ВВП на 4% до 2030 года, что соразмерно потерям экономики страны в 100 млрд фунтов в год.

Как сообщила в понедельник газета The Independent со ссылкой на Национальный институт экономических и социальных исследований (NIESR), это равняется ежегодной потере в размере 1090 фунтов на каждого жителя страны.

"Наши основные выводы показывают, что если предложенное соглашение по Brexit будет осуществлено таким образом, что Великобритания покинет таможенный союз и единый рынок ЕС в 2021 году, то к 2030 году ВВП снизится на 4% по сравнению с тем, если бы Великобритания осталась в Евросоюзе", - приводит издание выдержку из исследования.

Эксперты поясняют, что причиной тому в основном будут препятствия в сфере услуг, которые сделают этот сектор экономики менее привлекательным и в конечном счете приведут к сокращению инвестиций из ЕС и снижению эффективности британских рабочих, сообщает ТАСС.

При этом исследователи подсчитали вариант с выходом страны из ЕС без соглашения. Он оказался еще дороже для Великобритании - падение ВВП на 5,5% или 140 млрд фунтов в год.

В мае глава Банка Англии Марк Карни заявил, что процесс выхода страны из Евросоюза стоил каждому домохозяйству порядка 900 фунтов (1000 евро).

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