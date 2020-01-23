Каждый пятый европеец жаловался на соседей в полицию

Как сообщает европейское статистическое агентство Евростат, больше всего шум дома раздражает жителей Мальты – среди них больше 28% жаловались на шум в полицию. Следом идет Германия (28%) и Нидерланды (27%), пишет euromag.ru.

А меньше всего громкие соседи действуют на нервы хорватам, венграм и эстонцам – в этих странах только от 8 до 9% жителей жаловались в полицию на шум.

Одинокие чаще жалуются на шумных соседей, чем семейные: если среди европейцев, которые живут самостоятельно, в полицию заявляли 22%, то среди тех, кто делит жилище минимум с двумя домочадцами, таких было всего 16%.