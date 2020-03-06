Каждый пятый пассажир хочет лететь с пилотом-мужчиной

К такому выводу приводят результаты опроса туристического поисковика в социальных сетях. В нем приняли участие 2500 человек.

На вопрос «Важно ли вам, чтобы пилот был мужчиной?» 19 процентов опрошенных ответили утвердительно и только два процента предпочли бы видеть в кресле летчика женщину, пишет euromag.ru.

Некоторые пользователи прокомментировали свою позицию — оказалось, дело в доверии. «Это очень важно, чтобы пилот был мужчиной, ради вашей же безопасности... Тот, кто этого не понимает, мне его искренне жаль», «Женщины чаще ошибаются даже за рулем обычной машины».

И все же 79 процентов опрошенных голосуют за профессионализм, а не за гендер. «Я летал с пилотом-женщиной, второй пилот, кстати, тоже женщина была. Никакой разницы не почувствовал. Есть женщины-водители, покруче мужчин будут и безопаснее. Так что неважно кто, главное компетенции, здравый смысл и безопасность», — заметил один из комментаторов.