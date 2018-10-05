Каждый третий подросток в мире подвергается запугиванию

Согласно впервые опубликованным данным Статистического института ЮНЕСКО (СИЮ), официального источника данных о Целях устойчивого развития в области образования, за последнее время почти одна треть подростков по всему миру подвергалась издевательствам и запугиванию.

Новые данные показывают, что запугиванию подвергаются дети по всему миру, во всех регионах и странах с разным уровнем доходов. Сбор данных проводился на основе школьных опросов, отслеживающих физическое и эмоциональное здоровье молодежи. Глобальное исследование состояния здоровья учащихся школ сосредоточено на детях в возрасте от 13 до 17 лет в регионах с низким уровнем дохода. Аналогичным образом, исследования поведения детей школьного возраста в отношении здоровья ориентированы на молодых людей в возрасте от 11 до 15 лет в 42 странах, главным образом в Европе и Северной Америке. Запугивание – это угроза насилия между сверстниками / учащимися, которое характеризуется как «повторяющееся намеренное и агрессивное поведение в ситуации реального или ощущаемого дисбаланса сил».

«Данные – ключ к переменам», - заявила директор Статистического института ЮНЕСКО Сильвия Монтойя. «Они позволяют выявить, кто подвергается запугиванию и наметить пути создания более эффективных программ как на национальном, так и на международном и неправительственном уровне. Со временем тенденции позволят определить, оказались ли предпринятые меры эффективными. Наконец, чем больше мы знаем, тем эффективнее мы можем направлять средства детям, которые нуждаются в этом больше всего».

В мировом масштабе мальчики несколько больше подвержены риску запугивания в школах, чем девочки. Данные, которые не охватывают сексуальное и другие формы гендерного насилия, показывают, что более 32% мальчиков подвергаются издевательствам и запугиванию по сравнению с 28% девочек.

Однако при анализе данных 10 стран с самым высоким уровнем запугивания детей средние показатели слегка отличаются. В этих странах ошеломляющие 65% девочек и 62% мальчиков сообщили о случаях запугивания. Эти данные показывают, что в тех странах, где запугивание в особенности распространено, девочки подвержены ему в большей степени.

Внешние факторы также влияют на подростковый буллинг

Согласно данным исследования поведения детей школьного возраста в отношении здоровья в Европе и Северной Америке социально-экономическое положение и иммиграционный статус также влияют на подростковый буллинг. В этих регионах социально-экономическое положение, которое зависит от уровня доходов, профессии и степени образования их родителей, является наиболее вероятным предиктором запугивания: двое из пяти малоимущих подростков сталкиваются с данной проблемой по сравнению с одной четвертью их сверстников из более богатых семей.

Наконец, согласно данным исследования поведения детей школьного возраста в отношении здоровья, дети иммигрантов, как правило, более уязвимы к запугиванию, чем их местные ровесники. По мере того, как миграция во всем мире достигает новых высот, следует задаться вопросом, будет ли и дальше запугивание усложнять возможность получения образования для этой уязвимой группы населения.

8 октября 2018 года ЮНЕСКО выпустит краткий Доклад, который детально рассмотрит широкий круг международных источников данных по вопросу запугивания и других форм насилия в школе, а также выявит распространившиеся со временем тенденции.

В полной версии Доклада, доступной с января 2019 года, будет представлен анализ эффективных национальных мер реагирования на насилие и запугивание в школе на примере опыта разных стран. Данный доклад вкупе с подготовленным СИЮ ежегодным докладом о компиляции и анализе глобальных данных по буллингу поможет странам оценить масштаб проблемы насилия и запугивания в школе и разработать политику и меры, необходимые для обеспечения доступа всех детей к обучению в безопасной, благоприятной и инклюзивной школьной среде, как это предусмотрено ЦУР4.

Основные выводы на основе данных:

* Одна треть молодых людей по всему миру подвергается запугиванию в школах;

* В среднем мальчики несколько больше подвержены запугиванию, чем девочки. Однако в странах, где буллинг в особенности распространен, девочки в большей степени уязвимы;

* Низкое социально-экономическое положение - главный показатель вероятности того, что подростки в богатых странах подвергнутся запугиванию;

* Подростки-иммигранты в богатых странах чаще подвергаются запугиванию в школах, чем местные молодые люди.