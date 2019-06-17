Кейт Миддлтон доказала звание иконы стиля

Для гала-ужина организации Action on Addiction, которая помогает людям с наркозависимостью и их семьям, Кейт Миддлтон выбрала белое платье с обнажёнными плечами от Barbara Casasola. Образ супруга принца Уильяма дополнила серебристыми туфлями от Jimmy Choo и клатчем.

Кейт является патроном организации. Во время ужина она не только выступила с речью, но и заглянула на кухню, где пообщалась с поварами, среди которых были и те, кто ранее страдал от наркозависимости, пишет euromag.ru.