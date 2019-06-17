Кейт Миддлтон доказала звание иконы стиля

Понедельник, 17 Июнь 2019 Мир Мир

Кейт Миддлтон доказала звание иконы стиля

Британские СМИ снова назвали Кейт Миддлтон иконой стиля.

Для гала-ужина организации Action on Addiction, которая помогает людям с наркозависимостью и их семьям, Кейт Миддлтон выбрала белое платье с обнажёнными плечами от Barbara Casasola. Образ супруга принца Уильяма дополнила серебристыми туфлями от Jimmy Choo и клатчем.

Кейт является патроном организации. Во время ужина она не только выступила с речью, но и заглянула на кухню, где пообщалась с поварами, среди которых были и те, кто ранее страдал от наркозависимости, пишет euromag.ru.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья