Кейт Миддлтон может получить титул принцессы Дианы

Также Кейт станет королевой-консортом – то есть супругой правящего короля.

В последний раз титул принцессы Уэльской был у Дианы. Вторая же жена Чарльза, Камилла Паркер-Боулз, имела все права на то, чтобы стать новой принцессой Уэльской, когда вышла замуж за принца. Однако она отказалась от него, понимая, что столкнется с волной гнева и критики со стороны поклонников Леди Ди, пишет euromag.ru.