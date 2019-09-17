Кейт Миддлтон может получить титул принцессы Дианы
Кейт Миддлтон получит новый титул принцессы Уэльской, когда принц Уильям взойдет на престол.
Также Кейт станет королевой-консортом – то есть супругой правящего короля.
В последний раз титул принцессы Уэльской был у Дианы. Вторая же жена Чарльза, Камилла Паркер-Боулз, имела все права на то, чтобы стать новой принцессой Уэльской, когда вышла замуж за принца. Однако она отказалась от него, понимая, что столкнется с волной гнева и критики со стороны поклонников Леди Ди, пишет euromag.ru.