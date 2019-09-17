Кейт Миддлтон может получить титул принцессы Дианы

Вторник, 17 Сентябрь 2019 Мир Мир

Кейт Миддлтон может получить титул принцессы Дианы

Кейт Миддлтон получит новый титул принцессы Уэльской, когда принц Уильям взойдет на престол.

Также Кейт станет королевой-консортом – то есть супругой правящего короля.

В последний раз титул принцессы Уэльской был у Дианы. Вторая же жена Чарльза, Камилла Паркер-Боулз, имела все права на то, чтобы стать новой принцессой Уэльской, когда вышла замуж за принца. Однако она отказалась от него, понимая, что столкнется с волной гнева и критики со стороны поклонников Леди Ди, пишет euromag.ru.

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