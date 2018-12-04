Кейт Миддлтон надела старое платье и дала незнакомцу себя поцеловать

Юный участник проекта Сай Готани (Sai Gotani) бросился к Кейт и поцеловал ее в щеку. Каль, мать Сая и его брата-близнеца, также присутствовавшего на мероприятии, сказала ей, что ее сыновья «безумно взволнованы встречей» с герцогиней.

Для своего визита в университет Кейт Миддлтон надела строгое серое платье-пальто марки Catherine Walker с широкой юбкой и черной окантовкой воротника и манжет. Герцогиня Кембриджская уже надевала эту вещь в августе 2018 года, когда вместе с королевской семьей посещала одну из церковных служб в шотландской резиденции Балморал.