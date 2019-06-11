Кейт Миддлтон нарядила сына в костюм 33-летней давности

Вторник, 11 Июнь 2019 Мир Мир

Кейт Миддлтон нарядила сына в костюм 33-летней давности

Жена принца Уильяма Кейт Миддлтон одела сына принца Луи в тот же костюм, что носил его дядя, принц Гарри, более 30 лет назад.

На это обратили внимание журналисты издания Daily Mail.

На традиционной церемонии в честь дня рождения Королевы Елизаветы II (Trooping the Colour), которая проходила 9 июня, принц Луи появился в поло белого цвета с голубыми узорами и в голубых шортах. Такой же костюм был на маленьком принце Гарри на аналогичном мероприятии 33 года назад.

Поклонники королевской семьи оценили изобретательность герцогини Кембриджской в социальных сетях. «Видимо, принц Луи надел то, что носил Гарри, когда был маленьким. Мне нравится, что члены королевской семьи хранят свои детские наряды», — порадовался один из комментаторов. «Бедные члены королевской семьи! Даже не могут позволить себе новую одежду», — пошутила другая пользовательница.

В свою очередь, Кейт Миддлтон была одета в платье бледно-желтого цвета и шляпу соответствующего оттенка, украшенную цветами.

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