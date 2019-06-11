Кейт Миддлтон нарядила сына в костюм 33-летней давности

На это обратили внимание журналисты издания Daily Mail.

На традиционной церемонии в честь дня рождения Королевы Елизаветы II (Trooping the Colour), которая проходила 9 июня, принц Луи появился в поло белого цвета с голубыми узорами и в голубых шортах. Такой же костюм был на маленьком принце Гарри на аналогичном мероприятии 33 года назад.

Поклонники королевской семьи оценили изобретательность герцогини Кембриджской в социальных сетях. «Видимо, принц Луи надел то, что носил Гарри, когда был маленьким. Мне нравится, что члены королевской семьи хранят свои детские наряды», — порадовался один из комментаторов. «Бедные члены королевской семьи! Даже не могут позволить себе новую одежду», — пошутила другая пользовательница.

В свою очередь, Кейт Миддлтон была одета в платье бледно-желтого цвета и шляпу соответствующего оттенка, украшенную цветами.