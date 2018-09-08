Кейт Миддлтон оказалась привлекательнее Меган Маркл

Суббота, 08 Сентябрь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Кейт Миддлтон оказалась привлекательнее Меган Маркл

Ежегодный отчет заказов онлайн-ретейлера eBay показал, что Кейт Миддлтон оказывает большее влияние на потребительский спрос, чем Меган Маркл.

Имена дизайнеров, которые шили одежду для жены принца Уильяма, вбивались в поисковик сайта чаще тех, кто изготавливал наряды для герцогини Сассекской.

Более того, когда герцогиня Кембриджская была беременна принцем Луи, костюмы для будущих мам как у Миддлтон запрашивались чаще, чем одежда любого другого члена королевской семьи в течение последнего года. Особенной популярностью пользовались приталенные пальто до колена.

Меган Маркл заняла второе место по «влиятельности». После свадьбы с принцем Гарри, во время которой на ней было платье Givenchy, частота запросов с названием этого бренда увеличилась на 60 процентов, достигая 55 запросов в час. То же самое произошло с поиском платья Stella Mccartney, которое Маркл надевала на вечерний прием в тот же день. Количество запросов с именем Стеллы Маккартни удвоилось.

На третьем месте по популярности оказались наряды дочери Кейт Миллдтон трехлетней принцессы Шарлотты.

В августе наряд Меган Маркл вошел в десятку самых продаваемых вещей года. Лидером продаж стало классическое платье-футляр цвета экрю с полупрозрачными рукавами британской марки Goat, в котором Маркл впервые появилась на публике после своей свадьбы с принцем Гарри. Наряд, стоимость которого составляла более 700 долларов, полностью распродан в интернет-магазине бренда.

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