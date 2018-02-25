Кейт Миддлтон показала загадочный рисунок на теле

Воскресенье, 25 Февраль 2018 Мир Мир Популярные материалы

Кейт Миддлтон показала загадочный рисунок на теле

Кейт Миддлтон, жена британского принца Уильяма, во время совместного с мужем визита в Сандерленд нанесла на руку рисунок хной мехенди.

Мехенди герцогине Кембриджской нанесла 18-летняя художница Шаджида Бегум (Shajida Begum) во время встречи Кейт с посетительницами нового культурного центра в Сандерленде. Рисунок на тыльной стороне кисти руки представлял собой абстрактный цветочный орнамент, поскольку изображение людей и животных в исламе не разрешается.

Рисунок хной мехенди - традиционная «временная татуировка», широко распространенная у женщин Ближнего Востока. Наносится тонкой кистью или палочкой с пастой из хны на руки, лицо и другие части тела. Полностью смывается за 1-2 недели.

В феврале 2018 года Кейт Миддлтон надела на прием в Букингемском дворце платье Erdem с рюшами. Прием, устроенный по инициативе Кейт и супруги принца Эдварда графини Софи в Букингемском дворце для деятелей моды и журналистов, был посвящен открытию выставки Commonwealth Fashion Exchange.

На встречу с модным редактором Анной Винтур, супермоделью Наоми Кэмпбелл, дизайнером Стеллой Маккартни и другими известными людьми из fashion-мира герцогиня Кембриджская надела платье средней длины с рюшами и с принтом в виде розочек от дизайнера турецкого происхождения Эрдема Моралиоглу (бренд Erdem). Эксперты моды назвали ее одеяние «бабушкиным халатиком».

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