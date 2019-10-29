Кейт Миддлтон покрыла голову вслед за Меган Маркл

Фото визита опубликованы в официальном Instagram-аккаунте Кенсингтонского дворца.

«Герцог и герцогиня Кембриджские посетили мечеть Бадшахи, самый важный исламский памятник в Лахоре, расположенный в самом центре города-крепости. Герцог и герцогиня осмотрели мечеть и внутренний двор, прежде чем присоединиться к дискуссии с религиозными лидерами, чтобы узнать, как они продвигают межконфессиональную гармонию в своих общинах», — говорится в подписи к снимку.

Кейт Миддлтон надела бирюзовый шальвар-камиз (официальный костюм, состоящий из рубахи и шаровар), а голову покрыла длинным платком, который не стала завязывать. Принц Уильям пришел в мечеть в светло-сером костюме, голубой рубашке и черном галстуке.

Пользователи сети похвалили Миддлтон за уважение традиций Пакистана, но раскритиковали ее мужа за старомодный костюм.

«Кто королевский стилист? Уиллу и Гарри нужна помощь с выбором вещей. Им следует носить приталенные современные костюмы», — написал один из подписчиков. «Хоть я и люблю Уилла, но согласна с вами. Ему нужна помощь стилиста», — согласилась другая поклонница. «Думаю, что, будучи членом королевской семьи, он не переживает по поводу того, что не является иконой стиля. Перед нами будущий король», — высказала мнение третья.