Кейт Миддлтон вновь уличили в подражании Меган Маркл

Наряд герцогини от модного дома Alexander McQueen с драпирующейся юбкой, одним открытым плечом и облегающим лифом со стилизованными цветами из ткани на нем был сшит из белого тонкого шелка.

Эксперты отметили, что герцогиня следует стилю своей невестки Меган Маркл, герцогини Сассекской, которая в октябре 2018 года для визита к королю Тонга (полинезийского королевства в Тихом океане) выбрала белое платье в пол бренда Theia Couture. При этом Меган дополнила свое платье черными туфлями и клатчем, а в руках Кейт Миддлтон на церемонии BAFTA был белый атласный клатч. К платью герцогиня Кембриджская надела туфли с серебристыми стразами.

Премия BAFTA — награда, вручаемая Британской академией кино и телевизионных искусств (The British Academy of Film and Television Arts), независимой общественно-благотворительной организацией Великобритании, образованной 16 апреля 1947 года под руководством Дэвида Лина. Символ награды — золотая маска.

В начале 2019 года приближенные к британской королевской семье лица заподозрили герцогиню Сассекскую Меган Маркл в сговоре с ее стилисткой. Они распространили сведения, что жена принца Гарри, еще только начиная встречаться с будущим супругом, договорилась со своей подругой и стилисткой Джессикой Малруни о том, что для Меган специалистка будет подбирать одежду, обувь и аксессуары, не похожие на вещи Кейт Миддлтон, герцогини Кембриджской.