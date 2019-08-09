Кейт Миддлтон впервые оголила ноги

Об этом сообщает The Sun.

37-летняя Кейт Миддлтон появилась в темно-синих обтягивающих шортах на благотворительной парусной регате, которая проходила 8 августа в английском городе Каус. Как отмечает издание, герцогиня избегала этого предмета гардероба в течение 11 лет.

Последний и единственный раз она была замечена в шортах в сентябре 2008 года на вечеринке в стиле диско в Лондоне.