Кейт Миддлтон впервые оголила ноги

Пятница, 09 Август 2019 Мир Мир

Кейт Миддлтон впервые оголила ноги

Герцогиня Кембриджская Кейт надела шорты и оголила ноги впервые с тех пор, как стала женой принца Уильяма.

 Об этом сообщает The Sun.

37-летняя Кейт Миддлтон появилась в темно-синих обтягивающих шортах на благотворительной парусной регате, которая проходила 8 августа в английском городе Каус. Как отмечает издание, герцогиня избегала этого предмета гардероба в течение 11 лет.

 Последний и единственный раз она была замечена в шортах в сентябре 2008 года на вечеринке в стиле диско в Лондоне.

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