Кейт Миддлтон закупилась в магазине «для бедных»

Понедельник, 24 Декабрь 2018 Мир Мир

Кейт Миддлтон закупилась в магазине «для бедных»

Кейт Миддлтон с детьми покупали рождественские подарки в дисконтном магазине ретейлера The Range. 

Герцогиню Кембриджскую с принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой заметила учительница Сара Дэниэлс. «Мы привыкли к помпезности и торжественности, которые окружают королевскую семью. Было чудесно увидеть ее с детьми в магазине скидок, куда ходят обычные люди», — поделилась Дэниэлс.

Семья набрала полную тележку товаров для дома и игрушек, а потом встала в конец общей очереди.

Отмечается, что управляющий The Range называет свой магазин «John Lewis для бедных» (John Lewis — сеть британских универсальных магазинов — прим. «Ленты.ру»).

В октябре герцога и герцогиню Кембриджских сфотографировали в одежде, которую они надевали ровно год назад во время королевского визита в Германию. На Кейт Миддлтон было лавандовое платье новозеландского модельера Эмилии Викстед, а на ее супруге — темно-синий костюм, белая рубашка и бордовый галстук с мелким орнаментом.

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