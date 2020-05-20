Кембридж отказался от очных лекций до конца 2021 года

Среда, 20 Май 2020 Мир Мир

Кембридж отказался от очных лекций до конца 2021 года

Кембриджский университет решил отказаться от проведения традиционных очных лекций в 2020-2021 учебном году для предотвращения распространения коронавируса.

Лекции будут проводиться только в онлайн-формате. При этом университет не исключает, что студенты смогут заниматься очно в малых группах при условии соблюдения всех мер предосторожности.

В заявлении отмечается, что это решение может быть пересмотрено, если изменятся официальные указания британских властей о мерах по предотвращению распространения коронавируса, сообщает ТАСС.

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