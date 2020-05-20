Кембридж отказался от очных лекций до конца 2021 года

Лекции будут проводиться только в онлайн-формате. При этом университет не исключает, что студенты смогут заниматься очно в малых группах при условии соблюдения всех мер предосторожности.

В заявлении отмечается, что это решение может быть пересмотрено, если изменятся официальные указания британских властей о мерах по предотвращению распространения коронавируса, сообщает ТАСС.