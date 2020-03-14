Кэти Перри и Орландо Блум отложили свадьбу из-за коронавируса

Суббота, 14 Март 2020 Мир Мир

Кэти Перри и Орландо Блум отложили свадьбу из-за коронавируса

Американская певица Кэти Перри и британский актер Орландо Блум отложили свадьбу из-за коронавируса.

Об этом сообщает People.

Отмечается, что знаменитости планировали провести церемонию в Японии в начале лета. «Все было готово. Ожидалось 150 гостей. Кэти была очень взволнована, что беременная пойдет к алтарю. Они оба были так воодушевлены, что удалось разобраться со всеми мелочами, но из-за коронавируса все пришлось поставить на паузу», — рассказал источник, близкий к паре.

О своей беременности Перри объявила 5 марта. Полуобнаженная поп-исполнительница показала округлившийся живот в клипе на песню Never Worn White, а затем порадовалась в Twitter, что ей больше не нужно скрывать свое положение.

Пара познакомилась на 73-й премии «Золотой глобус» в январе 2016 года. На какое-то время Блум и Перри расставались, однако в феврале 2018-го они объявили о воссоединении. В феврале 2019 года артистка рассказала о помолвке с актером, выложив фотографию, на которой она запечатлена вместе с женихом. На снимке также было видно большое розовое обручальное кольцо.

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