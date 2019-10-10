Ким Кардашьян крестилась в Армении с новым именем

Четверг, 10 Октябрь 2019 Мир Мир

Ким Кардашьян крестилась в Армении с новым именем

Телезвезда Ким Кардашьян-Уэст и ее старшая сестра Кортни крестились в Эчмиадзинском монастыре — духовном центре Армянской апостольской церкви, резиденции католикоса всех армян.

Об этом сообщает армянский Sputnik.

Покрестив своих детей в монастыре, Ким Кардашьян приняла решение тоже принять крещение, однако скрыла это от прессы.

При крещении знаменитость получила имя Эгине, а ее сестра — Гаяне. Также известно, что старшего сына Кортни Кардашьян Мейсона нарекли Нареком.

Крестным отцом Ким, Кортни и их шести детей стал 27-летний диакон Наири Срапионян. По словам священнослужителя, детей было так много, что он не запомнил всех имен.

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