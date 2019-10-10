Ким Кардашьян крестилась в Армении с новым именем

Об этом сообщает армянский Sputnik.

Покрестив своих детей в монастыре, Ким Кардашьян приняла решение тоже принять крещение, однако скрыла это от прессы.

При крещении знаменитость получила имя Эгине, а ее сестра — Гаяне. Также известно, что старшего сына Кортни Кардашьян Мейсона нарекли Нареком.

Крестным отцом Ким, Кортни и их шести детей стал 27-летний диакон Наири Срапионян. По словам священнослужителя, детей было так много, что он не запомнил всех имен.