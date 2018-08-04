Ким Кардашьян раскрыла свой реальный вес

Суббота, 04 Август 2018 Мир Мир Популярные материалы

Ким Кардашьян раскрыла свой реальный вес

Ким Кардашьян-Уэст рассказала в stories своего Instagram-аккаунта, сколько она на самом деле весит.

По словам телезвезды, масса ее тела — 119 фунтов (около 54 килограммов). Кардашьян назвала цифру на благотворительном вечере, когда речь зашла о весе знаменитостей. «Сейчас я вешу 119 фунтов — без наращенных волос, конечно», — объявила женщина. Затем она продемонстрировала свою фигуру в черном топе и обтягивающих штанах.

В той же серии stories Ким Кардашьян вместе с младшей сестрой Хлои показали поклонникам новые одинаковые прически. На видеоролике обе женщины острижены в короткий боб.

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