Ким Кардашьян раскрыла свой реальный вес

По словам телезвезды, масса ее тела — 119 фунтов (около 54 килограммов). Кардашьян назвала цифру на благотворительном вечере, когда речь зашла о весе знаменитостей. «Сейчас я вешу 119 фунтов — без наращенных волос, конечно», — объявила женщина. Затем она продемонстрировала свою фигуру в черном топе и обтягивающих штанах.

В той же серии stories Ким Кардашьян вместе с младшей сестрой Хлои показали поклонникам новые одинаковые прически. На видеоролике обе женщины острижены в короткий боб.