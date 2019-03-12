Ким Кардашьян снялась в белье для рекламы аксессуара из 90-х

Вторник, 12 Март 2019 Мир Мир

Ким Кардашьян снялась в белье для рекламы аксессуара из 90-х

Участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян-Уэст снялась в рекламной кампании берлинского бренда Carolina Lemke.

Фотографии она опубликовала в своем Instagram-аккаунте во вторник, 12 марта.

В серии из трех снимков «клонированная» в фотошопе 38-летняя телезвезда позирует с ярко накрашенными губами в нижнем белье или облегающем черном костюме. Ким Кардашьян демонстрировала популярные в конце 1990-х и начале 2000-х годов очки в футуристичном стиле, которые вернулись в моду в 2018 году.

Авторы фотосессии — известный модный фото-дуэт Мерт Алас и Маркус Пигготт.

В конце февраля фанаты Ким Кардашьян обратили внимание на прозрачное платье, которое она надела на открытие выставки французского дизайнера Тьерри Мюглер в Монреальском музее изящных искусств. Поклонники заметили, что для 15-градусного мороза Кардашьян выбрала чересчур легкий наряд.

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