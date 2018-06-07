Кино по-новому от Хабенского

Четверг, 07 Июнь 2018 Мир Мир

Кино по-новому от Хабенского

Российский актер и режиссер Константин Хабенский и его компаньоны решили запустить блокчейн-платформу Cinematix для привлечения финансовых средств на съемки фильмов.

Компаньонами Хабенского в проекте стали экс-председатель правления банка «Русский стандарт» Илья Зибарев и совладелец компании ICOBox Николай Евдокимов.

«Идея проекта - Ильи Зибарева, финансиста и попечителя Фонда Хабенского, с которым мы давно дружим. Он зашел в эту историю и предложил мне участвовать по моим знаниям, таланту и вкусу. Мне это показалось новаторским шагом в российской системе помощи кинематографу», - заявил Хабенский.

Руководители проекта собираются привлекать деньги в России, США, а также Индии и других странах Азии. Планируется, что создатели картин будут размещать заявки на сайте, а пользователи получат возможность поддержать их, купив выпускаемую платформой криптовалюту за токены CINX. При этом деньги могут быть возмещены как в случае успеха проекта, так и в случае провала.

Отбирать проекты для размещения на платформе будет сам Хабенский.

«Я отвечаю за творческую составляющую и людей, чтобы случайных людей в проекте не было. Многие талантливые люди, чьи фамилии уже известны или, может, еще не завоевали популярность, хотят и могут участвовать в создании кино. Скорее я помогаю их (фильмы) собирать, потому что есть сценарный и режиссерский дефицит и интерес к открытию новых лиц», - рассказал актер.

Планируется, что токены выпустят в июле, а ICO платформы завершится в сентябре. По данным газеты, создатели планируют привлечь до 20 млн долларов, а принцип работы платформы будет аналогичен краудфандингу. Об этом сообщает Рамблер.

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