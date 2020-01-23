Кинокритики выбрали лучший фильм 2019 года

Об этом сообщает ТАСС.

Награды была удостоена драма Кантемира Балагова «Дылда». Картина также одержала победу в номинациях «Лучшая режиссерская работа», «Лучшая операторская работа» и «Лучшая работа художника».

Ранее в январе сообщалось, что «Дылда» получила приз FIPRESCI международной федерации кинопрессы как «Лучший фильм на иностранном языке» на международном кинофестивале в Палм-Спрингс в США. Балагов заявил, что признание его работы особенно ценно, поскольку он чувствовал необходимость рассказать историю о послевоенной травме и о женщинах, которые пытались снова обрести смысл жизни после войны.

Премьера киноленты состоялась 16 мая 2019-го на Каннском кинофестивале. Позднее режиссера включили в список «30 самых перспективных россиян моложе 30 лет» по версии журнала Forbes, а фильм «Дылда» вошел в шорт-лист претендентов премию на «Оскар».