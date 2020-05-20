Кипр готов с 15 июня принимать туристов

Среда, 20 Май 2020 Мир Мир

Кипр готов с 15 июня принимать туристов

Кипр готов с 15 июня принимать туристов, заявил председатель комитета по энергетике, торговле, промышленности и туризму Палаты представителей Республики Кипр Андреас Киприану.

Однако многое будет зависеть от решений кабинета министров и рекомендаций экспертов.

По словам Киприану, госкомитет по туризму рассчитывает в этом году на восстановление 30% туристического потока на остров от показателей прошлого года и такой же доли объема финансовых поступлений от оказания туристических услуг. Расчет делается на приезд примерно миллиона туристов и на выручку в размере 800 млн евро. По его словам, новая рекламная кампания собирается продвигать Кипр как безопасное направление в контексте распространения коронавируса, сообщает ТАСС.

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