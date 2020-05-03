Кипр ждет туристов в июле

При этом о ключевых рынках – Британии и России – речи пока не идет. Пердиос надеется, что страну посетят гости из Германии, Швейцарии, Греции, Израиля и государств Северной Европы.

По словам министра, из-за коронавируса экономика страны потеряет 1,5 миллиарда евро туристического дохода, так как 60 процентов всех заказов на отдых на Кипре будут отменены, но власти надеются спасти часть сезона, сообщает РИА Новости.