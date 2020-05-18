Китай даст денег пострадавшим от коронавируса странам

Понедельник, 18 Май 2020 Мир Мир

Китай даст денег пострадавшим от коронавируса странам

Китай выделит два миллиарда долларов странам, пострадавшим от коронавируса.

Об этом сообщил председатель КНР Си Цзиньпин, передает РИА Новости.

Деньги будут выделены в ближайшие два года. Они пойдут на помощь государствам в борьбе с коронавирусом и социально-экономическое развитие в пострадавших странах, особенно в развивающихся, отметил Си Цзиньпин.

Кроме того, Китай в сотрудничестве с ООН создаст в республике гуманитарный склад и хаб, чтобы обеспечить стабильные поставки противоэпидемических средств. «Разработанные в перспективе китайские вакцины от коронавируса после ввода в эксплуатацию будут доступны по всему миру и будут служить достойным вкладом Китая в дело обеспечения доступности вакцинации в развивающихся странах», — добавил председатель КНР.

Накануне, 17 мая, советник президента США по экономическим вопросам Питер Наварро обвинил Китай в намеренной рассылке туристов по всему миру для распространения коронавируса. Он заявил, что Пекин, прикрываясь щитом Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), два месяца скрывал инфекцию от мира, а затем отправил сотни тысяч китайцев на самолетах в Милан, Нью-Йорк и другие города, чтобы посеять ее.

Китай неоднократно подвергался резкой критике со стороны США из-за распространения COVID-19. Так, в марте президент США Дональд Трамп обвинил Пекин в несвоевременном информировании мирового сообщества о вспышке коронавируса. По словам Трампа, было бы лучше, если бы власти других стран знали об этом на несколько месяцев раньше.

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