Китай меняет правила въезда в страну

С 30 августа Китай не будет требовать отрицательного результата теста на COVID-19 при въезде в страну, сообщил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Начиная с 30 августа 2023 года прибывающим в Китай не нужно проходить предварительное ПЦР-тестирование или сдавать тест на антиген на COVID-19", – сказал он.

Ранее власти Китая отменили требование обязательного предоставления результатов ПЦР-теста на COVID-19 для въезжающих в страну. С 29 апреля всем приезжающим в Китай достаточно было сделать тест на антиген к коронавирусу в течение 48 часов до вылета.

Лишь недавно, в декабре прошлого года, Китай начал ослаблять политику "нулевой терпимости" к коронавирусу, которая длилась почти три года. Ограничения замедлили развитие экономики, что привело к росту безработицы.

Китай был закрыт для туристов, все путешественники, въезжающие в страну, вынуждены были долгое время проводить на карантине в отеле.

Значительная корректировка мер произошла после волны протестов в мегаполисах страны с требованием снять локдауны, прекратить регулярное масштабное ПЦР-тестирование, а также начать политику смягчения противоэпидемиологических мер.