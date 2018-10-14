Китай недосчитался богачей

Воскресенье, 14 Октябрь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Китай недосчитался богачей

Китай недосчитался рекордного за 20 лет количества богачей.

Список самых богатых людей страны опубликовал журнал Hurun.

Как сообщается, в 2018 году в список вошли 1893 человека. Это на 11 процентов меньше, чем годом ранее, тогда в нем числились 2130 человек. Из перечня богатейших людей страны выбыли 456 человек, что стало максимумом за два десятилетия. В то же время в нем появилось 219 новых лиц.

Самым богатым китайцем был признан основатель Alibaba Group Джек Ма. Его состояние оценено в 39 миллиардов долларов, это на 35 процентов больше, чем в прошлом году.

Всего в стране насчитывается 620 долларовых миллиардеров. Это на 27 меньше, чем в 2017 году, однако в два раза больше, чем пять лет назад, и в шесть раз больше, чем 10 лет назад. Отмечается, что 20 лет назад в стране не было ни одного долларового миллиардера. Женщины заняли 28,7 процентов от общего числа богатейших жителей Китая, что является самым высоким показателем за прошедшие годы.

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