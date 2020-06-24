Китай планирует службу беспилотных такси

Среда, 24 Июнь 2020 Мир

Китай планирует службу беспилотных такси

Китайский гигант Didi пообещал миллион беспилотных такси к 2030 году.

Китайская компания Didi планирует использовать около одного миллиона беспилотных автомобилей в свой службе такси к 2030 году, заявил представитель компании Мэн Син на онлайн-конференции, организованной газетой South China Morning Post..
Компания Didi занимается предоставлением транспортных услуг, включая агрегацию такси и прокат автомобилей. Главный операционный директор DiDi по технологиям автономного вождения Мэн Син рассказал о планах компании по внедрению этих технологий.
Он отметил, что уже в 2020 году компания планирует запустить в пилотном режиме службу беспилотных такси в Пекине, Шанхае и Шэньчжэне. Специальные автомобили разрабатываются Didi совместно с китайским автопроизводителем BAIC Group. Мэн Син добавил, что в 2021 году в Didi планируют начать тестировать службу роботакси за пределами Китая, а к 2030 году - довести общий парк беспилотных такси до миллиона автомобилей.

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