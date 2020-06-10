Китай приступил к распродаже госдолга США

Власти Китая планируют продать госдолг США из-за обесценивания доллара, пишут РИА Новости. В КНР считают, что ничем хорошим не кончится эмиссия долларов в США вместо решения экономических проблем. Таким образом, доверие к американской финансовой системе в Китае падает. В условиях пандемии американская Федеральная резервная система была вынуждена практически обнулить ключевую банковскую ставку, а также запустить программу неограниченной скупки гособлигаций и ипотечных ценных бумаг.

Известно, что только в первом квартале 2020 года в национальную экономику власти США влили более 2 триллионов долларов. По словам экспертов, эти деньги были напечатаны ФРС и не подкреплены реальными ресурсами. Согласно некоторым данным, до конца 2020 года в Соединенных Штатах напечатают пять триллионов долларов. Аналитики полагают, что это приведет к девальвации доллара. В Китае также заметили, что Россия уже избавилась от большей части госдолга США и новых инвестиций не делает.