Китайцев научат правильно вести себя за рубежом

Понедельник, 25 Ноябрь 2019 Мир Мир

Китайцев научат правильно вести себя за рубежом

Китай обучит граждан своей страны корректному поведению при выезде за границу.

Об этом заявил китайский посол в Малайзии Бай Тянь, пишет South China Morning Post.

По словам дипломата, Пекин не потерпит неуважительного поведения от своих туристов. Он подчеркнул, что инциденты в Малайзии, в которых оказались замешаны китайцы, вызывали у КНР замешательство. «Китайская цивилизация насчитывает 5 тысяч лет, и мы знаем, как вести себя правильно и не обижать других», — подчеркнул Бай Тянь.

В качестве примера посол привел случай 2018 года, когда китаянки танцевали перед мечетью, за что были оштрафованы и высланы из страны. «Действия малайзийских властей были верными. Мы, со своей стороны, научим наших туристов правильно вести себя», — сказал он.

Ранее в ноябре сообщалось, что китайские туристы стали массово приезжать на Камчатку без разрешения.

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