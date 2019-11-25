Китайцев научат правильно вести себя за рубежом

Об этом заявил китайский посол в Малайзии Бай Тянь, пишет South China Morning Post.

По словам дипломата, Пекин не потерпит неуважительного поведения от своих туристов. Он подчеркнул, что инциденты в Малайзии, в которых оказались замешаны китайцы, вызывали у КНР замешательство. «Китайская цивилизация насчитывает 5 тысяч лет, и мы знаем, как вести себя правильно и не обижать других», — подчеркнул Бай Тянь.

В качестве примера посол привел случай 2018 года, когда китаянки танцевали перед мечетью, за что были оштрафованы и высланы из страны. «Действия малайзийских властей были верными. Мы, со своей стороны, научим наших туристов правильно вести себя», — сказал он.

Ранее в ноябре сообщалось, что китайские туристы стали массово приезжать на Камчатку без разрешения.