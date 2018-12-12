Китайцы превратили тараканов в доходный бизнес

Среда, 12 Декабрь 2018 Мир Мир

Китайцы превратили тараканов в доходный бизнес

Китайская компания Shandong Qiaobin Agricultural Technology Co разработала новый способ переработки пищевых отходов с параллельным превращением их в новый корм.

В Цзинане компания создала целый завод, на котором миллионы тараканов в фанерных камерах ежедневно поглощают около 50 тонн пищевых отходов. О необычном бизнесе рассказывает агентство Reuters.

На завод ежедневно завозят свежие пищевые отходы, которые сотрудники фабрики сперва сортируют, а после — размещают между фанерок, чтобы тараканы съедали его.

Самих тараканов в дальнейшем продают для свиных и рыбных ферм, насекомые идут в качестве корма для животных. Также тараканы пользуются спросом у фармацевтических компаний, которые используют их в изготовлении медицинских изделий. «Это все равно что превращать мусор в ресурсы», — настаивает глава компании Ли Хонгуй.

Аналогичный бизнес в провинции Сычуань развивает бывший торговец мобильными телефонов Ли Бингкай, который вложил в производство тараканов 146 тысяч долларов. В настоящий момент его ферма насчитывает 3,4 миллиона тараканов. «Люди думают, что это странно заниматься таким бизнесом. Однако он обладает важнейшим экономическим значением, я планирую расширять его», — рассказал Бингкай.

Еще один бизнесмен Вэнь Цзянио хвастается колонией в шесть миллиардов тараканов. «Эссенция, получаемая из тараканов, прекрасно помогает с болезнями полости рта, язвами, кожными ранами и даже в борьбе с раком желудка», — утверждает он, объясняя перспективы бизнеса.

Цзянио боится только массового побега тараканов, для него это равносильно катастрофе. Правда и на этот случай бизнесмен приготовился, вокруг фермы имеется ров с рыбами, которые в случае чего съедят беглецов.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья