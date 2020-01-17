Китайцы родили рекордно мало детей

Об этом свидетельствую данные Национального бюро статистики, передает Bloomberg.

Как сообщается, число рождений на тысячу человек снизилось до 10,48 — самого низкого уровня по меньшей мере с 1949 года. Всего в стране за год появилось 14,65 миллиона детей, что на 580 тысяч меньше, чем годом ранее.

Сокращается и численность трудоспособного населения, к которому относят людей от 16 до 59 лет: за прошлый год их стало меньше на 890 тысяч человек. В то же время население Китая быстро стареет — темпы превышают большинство развитых стран мира. Доля людей старше 65 лет за год выросла с 11,9 до 12,6 процента.

Власти Китая сейчас обсуждают вопрос повышения пенсионного возраста, чтобы справиться с нехваткой рабочей силы и пенсионного фонда. В настоящее время мужчины в стране выходят на пенсию в 60 лет, женщины — в 55.

Как отметил профессор социологии в Калифорнийском университете в Ирвине Ван Фэн (Wang Feng), низкой рождаемости способствуют в том числе массовая внутренняя миграция, быстрая урбанизация, местная культура труда, высокая стоимость жилья и образования, а также дискриминация по половому признаку. Демограф из Гуандуна Хэ Яфу (He Yafu) в свою очередь считает, что даже если правительство снимет все ограничения на рождение детей, то это не слишком сильно повлияет на ситуацию, поскольку лишь малая часть семей хочет иметь трех и более детей.