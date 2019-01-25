Китайцы внезапно начали экономить на одежде

Пятница, 25 Январь 2019 Мир Мир

Китайцы внезапно начали экономить на одежде

Китайцы начали экономить на шопинге во время поездок за границу. 

Американская консалтинговая компания Oliver Wyman провела исследование и выяснила, что во время путешествий туристы из Китая предпочитают тратить деньги на экскурсии, оздоровительные процедуры, развлечения и еду.

Впервые за несколько лет менее половины опрошенных включили шопинг в топ-3 поводов для поездки за рубеж, и всего 7 процентов отдали ему первое место. Кроме того, только третью часть (32 процента) своего отпускного бюджета китайцы откладывают на покупку новой одежды.

По мнению экспертов Oliver Wyman, тенденция может быть связана с тем, что аналогичные вещи доступны в Китае по более низким ценам, а также с популярностью местных брендов.

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