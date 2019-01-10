Китайская компания потеряла миллиарды долларов за три дня

Акции компании на бирже в Гонконге упали на 17 процентов, передает Bloomberg.

Отмечается, что падение ускорилось 10 января, поскольку истек шестимесячный период запрета на продажу акций IT-компании, начавшийся 10 июля 2018 года в первый день IPO.

Bloomberg предполагает, что распродажа акций Xiaomi может быть связана с тем, что многие инвесторы продавали ценные бумаги гораздо раньше официального IPO и по очень низкой цене — так, в 2010 году их можно было купить за два гонконгских цента. По состоянию на 10 января одна акция стоит 9,97 гонконгского доллара.

Кроме того, эксперты связывают снижение рыночной стоимости китайской компании с оценками Goldman Sachs Group и China International Capital, которые предсказали сокращение прибыли Xiaomi из-за конкуренции с Huawei и замедления рынка смартфонов в Китае.