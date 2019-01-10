Китайская компания потеряла миллиарды долларов за три дня

Четверг, 10 Январь 2019 Мир Мир

Китайская компания потеряла миллиарды долларов за три дня

Китайский производитель смартфонов Xiaomi потерял за три дня порядка 6,3 миллиарда долларов рыночной стоимости.

Акции компании на бирже в Гонконге упали на 17 процентов, передает Bloomberg.

Отмечается, что падение ускорилось 10 января, поскольку истек шестимесячный период запрета на продажу акций IT-компании, начавшийся 10 июля 2018 года в первый день IPO.

Bloomberg предполагает, что распродажа акций Xiaomi может быть связана с тем, что многие инвесторы продавали ценные бумаги гораздо раньше официального IPO и по очень низкой цене — так, в 2010 году их можно было купить за два гонконгских цента. По состоянию на 10 января одна акция стоит 9,97 гонконгского доллара.

Кроме того, эксперты связывают снижение рыночной стоимости китайской компании с оценками Goldman Sachs Group и China International Capital, которые предсказали сокращение прибыли Xiaomi из-за конкуренции с Huawei и замедления рынка смартфонов в Китае.

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