Китайский миллиардер разорил свою компанию в казино

Четверг, 29 Ноябрь 2018 Мир Мир

Китайский миллиардер разорил свою компанию в казино

Основатель и глава китайского производителя смартфонов Gionee Лю Лирон проиграл крупную сумму в казино, поставив компанию на грань банкротства.

По его данным, бизнесмен проиграл около десяти миллиардов юаней (1,4 миллиарда долларов) в одном из заведений на острове Сайпан — крупнейшем острове Северных Марианских островов, ассоциированной территории США.

По словам самого Лю, сумма была гораздо меньше — «около миллиарда» (непонятно, в какой валюте). Предприниматель признал, что потратил средства, в том числе принадлежащие Gionee. О точной сумме он пообещал рассказать в декабре, когда компания начнет процедуру банкротства.

Основанная в 2002 году Gionee в первые годы своего существования специализировалась на выпуске проводных телефонов, но потом переключилась на смартфоны. Компания не смогла составить конкуренцию производителям дешевых устройств, а также не сумела выйти на международный рынок. Руководство связывает неудачи с чрезмерными тратами на маркетинг. С 2016 года ежемесячный убыток Gionee составлял 29 миллионов долларов.

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