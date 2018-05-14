Китайский пенсионер стал первым безногим альпинистом, покорившим Эверест

Понедельник, 14 Май 2018 Мир Мир

Китайский пенсионер стал первым безногим альпинистом, покорившим Эверест

Лишенный обеих ног 70-летний китайский альпинист Ся Боюй стал первым человеком в мире с обеими ампутированными ногами, который добрался до вершины высочайшей горы в мире Эвереста с непальской стороны.

«Китайский альпинист с обеими ампутированными ногами взобрался на вершину сегодня в 8.40 по местному времени. Он стал первым человеком с двумя ампутированными ногами, который взобрался на пик с южной стороны», - сообщили агентству в базовом лагере.

До настоящего времени единственным человек с обеими ампутированными ногами, который покорил Эверест, но с тибетской стороны, был новозеландец Марк Инглис. Ему удалось это сделать в 2006 году.

Китайский альпинист получил разрешение на экспедицию от непальских властей после того, того как верховный суд страны разрешил людям с обеими ампутированными конечностями, а также лишенным зрения, подниматься на любые горы выше 6,5 тысячи метров, пишет агентство.

Перед своим восхождением Ся Боюй рассказал журналистам, что это его пятая попытка покорить высочайшую вершину мира.

Ся Боюй лишился ног из-за обморожения в 1975 году после своей первой неудачной экспедиции на Эверест. Однако неудача не остановила его. Он пытался покорить вершину в 2014, 2015 и 2016 годах, но достижению его цели помешали сход лавины, землетрясение и плохие погодные условия.

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