Китайский вирус поставил под угрозу производство iPhone

Вторник, 28 Январь 2020 Мир Мир

Китайский вирус поставил под угрозу производство iPhone

Новый китайский коронавирус, которым заразились несколько тысяч человек, поставил под угрозу производство телефонов.

Как сообщает Bloomberg, речь идет о гаджетах Apple, в частности iPhone. Из-за возможного введения карантина работникам предприятий могут запретить выходить на работу.

Практически все iPhone собирают на двух фабриках в 500 километрах от Уханя — именно там произошла вспышка смертельного заболевания. Агентство указывает, что даже такое расстояние не защищает от возможного распространения вируса. В Apple пока не прокомментировали ситуацию с поставками. Официально о карантине не сообщалось.

Вспышка вируса произошла в конце 2019 года в китайском городе Ухань. По последним данным, число заразившихся в Китае превысило 4,5 тысячи человек, от пневмонии, вызванной вирусом, погибли 106. Вирус передается от человека к человеку. Случаи инфицирования зафиксированы в Таиланде, в Австралии, Сингапуре, Японии, США, Малайзии, Франции и ряде других стран. О случаях заражения в России пока не сообщалось.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)