Китаянка 40 лет жила с колпачком от ручки в легком

Воскресенье, 19 Август 2018 Мир Мир Популярные материалы

Китаянка 40 лет жила с колпачком от ручки в легком

В легком жительницы китайской провинции Шаньдун нашли колпачок от ручки, который она проглотила 40 лет назад.

49-летняя женщина обратилась к врачу с жалобами на боль в животе. Первоначально подозревали воспаление органов таза, однако рентген показал затемнение в грудной клетке. Компьютерная томография подтвердила наличие инородного тела в нижней части правого легкого. В ходе эндоскопической операции оттуда извлекли колпачок от ручки.

Китаянка утверждает, что случайно проглотила его в девять лет, когда играла с соседом по парте в школе. Родственники отвели ее в больницу, где врачи, не обнаружив видимых симптомов, заключили, что колпачок уже вышел из организма естественным путем. В действительности он остался в легком и, по всей видимости, стал причиной приступов кашля, которыми женщина страдала с 30 лет.

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