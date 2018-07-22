Китаянка семь лет пила таблетки для похудения и потолстела вдвое

Воскресенье, 22 Июль 2018 Мир Мир Популярные материалы

Китаянка семь лет пила таблетки для похудения и потолстела вдвое

Жительница Китая потратила 200 тысяч юаней в попытке похудеть и потолстела в два раза.

Девушка под псевдонимом Сяоли (Xiaoli) впервые решила попробовать таблетки для похудения, когда ей было 18 лет. Тогда она увидела рекламу добавок, которые только начали набирать популярность, по телевизору. В начале их приема она весила около 45 килограммов.

Первое время препараты действительно работали, но, как только она переставала принимать их, вес возвращался, а затем увеличивался по сравнению с первоначальными показателями.

Это подтолкнуло Сяоли к тому, что она начала пробовать другие добавки и разнообразные диеты. Однако каждый раз, когда она переставала придерживаться очередного способа, вес только увеличивался и спустя семь лет достиг 90 килограммов. Кроме того, из-за бесконтрольного приема таблеток у нее начались проблемы с печенью.

В начале июля китаянка решилась на операцию по уменьшению объема желудка.

Доктора подтвердили, что основной причиной резкого набора веса стали именно препараты. По их словам, средства, которые принимала Сяоли, подавляли аппетит и оказывали слабительный эффект, но пагубно влияли на ее психологическое состояние и пищевые привычки.

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