Кладоискатель нашел в реке рекордно большой золотой самородок

Воскресенье, 08 Декабрь 2019 Мир Мир

Кладоискатель нашел в реке рекордно большой золотой самородок

В Шотландии охотник за сокровищами намыл на дне реки самый большой в Великобритании золотой самородок. 

Кусок золота весом в 22 карата, найденный анонимным кладоискателем, оценивают в 80 тысяч фунтов стерлингов. Поскольку самородок был расколот на две части, ему дали имя «Воссоединение самородка». Оба фрагмента идеально подходят друг другу, образуя круглую форму с небольшим отверстием в центре.

«В собранном виде он напоминает пончик, — сообщил Ли Палмер (Lee Palmer), автор книги Gold Occurrences In The UK (Золотые явления Британии). — На текущий момент это самый большой самородок из всех существующих в Великобритании. В нем нет примесей. Это поистине уникальная находка».

Охотник за сокровищами обнаружил золото, погрузившись в реку с маской и трубкой. Он нашел второй фрагмент самородка уже через полчаса после первого. Обе части находились всего в 30 сантиметрах друг от друга. «Дыра в самородке могла образоваться в результате удара о скалу», — предположил Палмер. Удачливый кладоискатель и владелец земли, на которой обнаружено сокровище, пожелали сохранить свои имена в тайне.

Палмер утверждает, что самородок может быть выкуплен Национальным музеем Шотландии или Музеем естествознания в Англии либо получит статус «государственного имущества Короны».

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