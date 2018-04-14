Книга рекордов Гиннесса ошиблась, назвав старейшим мужчиной на планете 112-летнего жителя Японии Масадзо Нонака.

На самом деле самый старый мужчина в мире живет в Ингушетии. В марте ему исполнилось 122 года.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.

Пресс-служба Ингушетии: «Книга рекордов Гиннесса назвала самым пожилым человеком в мире 112-летнего жителя Японии Масадзо Нонака. Но это неправильно, произошла ошибка. Старейший житель планеты проживает в горном Джейрахском районе Ингушетии. Это Аппаз Илиев. Ему в марте исполнилось 122 года».

Аппаз Илиев родился в 1896 году. Он вырастил восьмерых детей, у него есть 33 внука, 34 правнука и несколько праправнуков. Многие его родственники живут с ним в деревне.

В пресс-службе добавили, что Илиев никогда не курил и не пил алкоголь. Он не принимает никаких лекарств и соглашается только на прививки. В прошлом году мужчине удалили катаракту, и теперь он снова может читать, передает ntv.ru.

Илиев числится в российской «Книге рекордов и достижений» как самый старый человек в России. У себя в деревне он ведет домашнее хозяйство и ходит в мечеть.

Добавим, что средняя продолжительность жизни в Ингушетии 81,6 лет. Это самый высокий показатель по России. Жителей старше 100 лет в республике 38, от 80 до 100 лет - более 6 тысяч.

Ранее стало известно, что Книга рекордов Гиннесса назвала старейшим мужчиной планеты 112-летнего жителя Хоккайдо Масадзо Нонака. Предыдущий рекорд долголетия принадлежал 113-летнему испанцу Франциско Оливере, но в феврале он скончался.