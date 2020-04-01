Князь Монако вылечился от коронавируса

Среда, 01 Апрель 2020 Мир Мир

Князь Монако вылечился от коронавируса

Князь Монако Альбер II вылечился от коронавирусной инфекции, сообщается на странице дворцового ведомства в Facebook.

Князь чувствует себя хорошо, но продолжит соблюдать режим самоизоляции – правда, на этот раз вместе с семьей.

К 1 апреля коронавирусом в мире официально заболели 860 тысяч человек, излечиться удалось 178 537 пациентам.

Тем временем смертность, в среднем по планете, продолжает держаться на уровне 5% – погибли 42 352 человека, пишет euromag.ru.

Именно Европа оказалась в наиболее тяжелом положении. Так, в десяти странах Старого Света с наибольшим распространением вируса погибли почти 30 тысяч человек.

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