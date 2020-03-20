Князь Монако заразился коронавирусом

Пятница, 20 Март 2020 Мир Мир

Князь Монако заразился коронавирусом

Анализ на коронавирус, который сдал князь Монако Альбер II, дал положительный результат.

Об этом сообщает RTL со ссылкой на официальное заявление княжеского дворца.

В сообщении отмечается, что здоровье князя «не внушает опасений».

«За князем внимательно следят его лечащий врач и специалисты госпиталя «Принцесса Грейс». Князь Альбер продолжает работать из офиса в своих частных апартаментах. Он поддерживает постоянную связь с членами своего кабинета, правительства, а также со своими ближайшими сотрудниками», — написано в заявлении княжеского дворца.

Информация о возможном заражении других членов княжеской семьи не поступала, пишет euromag.ru.

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