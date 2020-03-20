Князь Монако заразился коронавирусом
Анализ на коронавирус, который сдал князь Монако Альбер II, дал положительный результат.
Об этом сообщает RTL со ссылкой на официальное заявление княжеского дворца.
В сообщении отмечается, что здоровье князя «не внушает опасений».
«За князем внимательно следят его лечащий врач и специалисты госпиталя «Принцесса Грейс». Князь Альбер продолжает работать из офиса в своих частных апартаментах. Он поддерживает постоянную связь с членами своего кабинета, правительства, а также со своими ближайшими сотрудниками», — написано в заявлении княжеского дворца.
Информация о возможном заражении других членов княжеской семьи не поступала, пишет euromag.ru.