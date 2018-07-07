Количество самолетов в небе побило рекорд

Согласно данным онлайн-сервисов, за сутки 29 июня в воздушном пространстве впервые находилось более 200 тысяч лайнеров, а именно - 202 157 самолетов за сутки. Одновременно в этот день в небе было зафиксировано 19 тысяч лайнеров, хотя в среднем эта отметка не превышает 11 тысяч.

Наиболее перегруженным было воздушное пространство над США, Европой, Индией, Средним Востоком и Юго-Восточной Азией. Меньше всего самолетов совершало перелет над западным Китаем, Россией, северной Скандинавией, центральной Африкой и западной Австралией. Над Ливией осмелился пролететь всего один пилот.