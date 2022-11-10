Конфискованные яхты обойдутся США и Италии в 50 млн долл. в год

Содержание конфискованной властями США яхты Amadea, якобы принадлежащей российскому миллиардеру Сулейману Керимову, ведется за счет американских налогоплательщиков и может составлять примерно 10 млн долл. в год, властям Италии же придется потратить порядка 40 миллионов на задержанные ими суда, передает агентство Блумберг.

В июне верховный суд Фиджи принял окончательное решение разрешить покинуть воды страны яхте Amadea, которую под предлогом санкций против России конфисковали власти США. Американцы утверждают, что яхта принадлежит российскому миллиардеру Сулейману Керимову, хотя официально, как сообщалось ранее, она зарегистрирована на инвестиционную компанию Millemarin Investment на Каймановых островах, пишет РИА Новости.

По данным агентства, яхта Amadea, стоимостью около 325 млн долл., с июня находится в порту американского Сан-Диего. "Суперяхта требует большого ухода ... и все это сейчас на попечении американских налогоплательщиков", - отмечает Блумберг.

По данным агентства, соленая вода и влажность могут вызвать ржавчину и плесень, если не включен кондиционер. При этом яхта может самостоятельно производить энергию и опреснять воду, однако эти системы необходимо поддерживать. Также надо регулярно запускать винты. Помимо этого еженедельно яхту необходимо мыть, чтобы не дать скапливаться грязи и избежать многомиллионной перекраски. Кроме того, яхта все еще нуждается в присутствии на борту по меньшей мере половины от обычного числа экипажа в 33 человека - от инженеров до палубных матросов - на случай разливов топлива или пожаров.

"Все это обслуживание требует страховщик яхты, а оплата этого полиса - еще одни колоссальные расходы. Плата за швартовку любого конфискованного судна в Сан-Диего, составляющая почти тысячу долларов в день, на данный момент составляет более 120 тыс. долл. Годовая стоимость содержания Amadea в порту - примерно 10 млн долл.", - отмечает Блумберг.

Подобная ситуация затронула и Италию, власти которой заблокировали уже четыре яхты, якобы связанные с попавшими под санкции россиянами, включая яхту Sсheherazade ("Шахерезада") за 650 млн евро, которую СМИ называли самой дорогой в мире. По данным источников, знакомых с ситуацией, за их содержание сейчас платит местное агентство по управлению государственным имуществом. Предполагаемая годовая стоимость содержания этих яхт оценивается почти в 40 млн долларов.



